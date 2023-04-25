Четыре самых эффективных средства от зубной боли и три средства, которых лучше избегать

Как показывают данные StatPearls, каждые четыре года 13% взрослых людей обращаются за медицинской помощью из-за инфекций полости рта или зубной боли.

Эксперты-стоматологи рассказали, как можно облегчить зубную боль и каких методов лучше избегать.

Причины возникновения зубной боли могут быть самыми разными. Это и инфекции, не связанные с полостью рта (инфекция носовых пазух), и травма рта или лица, и рецессия дёсен, и инфекция дёсен, и многое другое.

Первое средство, которое можно попробовать при зубной боли, - прополоскать рот тёплой солёной водой. Солёная вода должна уменьшить воспаление и уничтожить бактерии во рту. Для этого в чашку с тёплой водой добавьте чайную ложку соли, затем прополощите этим раствором рот в течение 30 секунд и выплюньте. Кроме того, можно прикладывать к поражённому участку холодный компресс на 15-20 минут. Это даст временное облегчение.

Есть и другие распространённые методы борьбы с зубной болью. Среди них - мятный чай, безрецептурные обезболивающие, эфирное масло из гвоздики, чеснок.