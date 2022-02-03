Четыре шага, которые помогут предотвратить развитие диабета

С каждым годом растёт количество людей, страдающих сахарным диабетом. Однако есть несколько способов, которые значительно снизят риск развития этой опасной болезни. По мнению учёных, нужно выполнить четыре шага.

Уменьшить количество продуктов с добавленным сахаром, а также пищи, подвергшейся технологической обработке. Дело в том, что обе эти разновидности продуктов в организме превращаются в сахар. Исследование 2019 года, результаты которого опубликованы в издании JAMA Internal Medicine, показало, что между продуктами питания глубокой обработки (вроде сладких хлопьев, куриных наггетсов и т.п.) и риском возникновения диабета есть связь. Так, если люди начинают есть на 10 процентов больше подобных продуктов, то вероятность развития этого заболевания у них повышается на 15 процентов.