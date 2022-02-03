Четыре шага, которые помогут предотвратить развитие диабета

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Четыре шага, которые помогут предотвратить развитие диабетаО них пишет издание Eat This, Not That
Сахарный диабет может развиться из-за множества факторов, включая неправильное питание. О том, как защититься от этого заболевания, - в статье.
С каждым годом растёт количество людей, страдающих сахарным диабетом. Однако есть несколько способов, которые значительно снизят риск развития этой опасной болезни. По мнению учёных, нужно выполнить четыре шага.
- Уменьшить количество продуктов с добавленным сахаром, а также пищи, подвергшейся технологической обработке. Дело в том, что обе эти разновидности продуктов в организме превращаются в сахар. Исследование 2019 года, результаты которого опубликованы в издании JAMA Internal Medicine, показало, что между продуктами питания глубокой обработки (вроде сладких хлопьев, куриных наггетсов и т.п.) и риском возникновения диабета есть связь. Так, если люди начинают есть на 10 процентов больше подобных продуктов, то вероятность развития этого заболевания у них повышается на 15 процентов.
- Убрать из рациона напитки с добавленным сахаром. Например, сладкую газировку. К тому же учёные отмечают, что такие напитки способны стать причиной множества проблем со здоровьем: появления лишнего веса, развития ожирения, болезней почек, сердца и пр.
- Придерживаться особой диеты. Она должна включать фрукты, овощи, цельнозерновые, постный белок (жирная рыба), правильные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло). Один из примеров такого питания - средиземноморская диета. Это подтверждают данные, полученные в ходе исследования 2020 года (опубликованы в издании Nutrients).
- Регулярно заниматься спортом. Физическая активность позволяет организму лучше контролировать уровень инсулина. Исследование, проведённое Национальным институтом здоровья, показало, что даже полчаса ежедневной активности низкой интенсивности (например, ходьбы) вместе с диетой, содержащей мало жиров, позволяют на 58 процентов снизить риск развития диабета второго типа.
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Источник: ИноСМИ