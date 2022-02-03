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Четыре шага, которые помогут предотвратить развитие диабета

О них пишет издание Eat This, Not That
Сахарный диабет может развиться из-за множества факторов, включая неправильное питание. О том, как защититься от этого заболевания, - в статье.
Четыре шага, которые помогут предотвратить развитие диабета

С каждым годом растёт количество людей, страдающих сахарным диабетом. Однако есть несколько способов, которые значительно снизят риск развития этой опасной болезни. По мнению учёных, нужно выполнить четыре шага.

  1. Уменьшить количество продуктов с добавленным сахаром, а также пищи, подвергшейся технологической обработке. Дело в том, что обе эти разновидности продуктов в организме превращаются в сахар. Исследование 2019 года, результаты которого опубликованы в издании JAMA Internal Medicine, показало, что между продуктами питания глубокой обработки (вроде сладких хлопьев, куриных наггетсов и т.п.) и риском возникновения диабета есть связь. Так, если люди начинают есть на 10 процентов больше подобных продуктов, то вероятность развития этого заболевания у них повышается на 15 процентов.
  1. Убрать из рациона напитки с добавленным сахаром. Например, сладкую газировку. К тому же учёные отмечают, что такие напитки способны стать причиной множества проблем со здоровьем: появления лишнего веса, развития ожирения, болезней почек, сердца и пр.
Четыре шага, которые помогут предотвратить развитие диабета
  1. Придерживаться особой диеты. Она должна включать фрукты, овощи, цельнозерновые, постный белок (жирная рыба), правильные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло). Один из примеров такого питания - средиземноморская диета. Это подтверждают данные, полученные в ходе исследования 2020 года (опубликованы в издании Nutrients).
  1. Регулярно заниматься спортом. Физическая активность позволяет организму лучше контролировать уровень инсулина. Исследование, проведённое Национальным институтом здоровья, показало, что даже полчаса ежедневной активности низкой интенсивности (например, ходьбы) вместе с диетой, содержащей мало жиров, позволяют на 58 процентов снизить риск развития диабета второго типа.

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Источник: ИноСМИ
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