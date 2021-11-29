Четыре совета, которые помогут легко просыпаться и вставать утром

По словам доктора Кэтти Шарки из Брауновского университета, даже если человек от природы тяжело просыпается рано утром, ситуацию можно исправить. Достаточно соблюдать несколько правил.

Дать доступ свету. Для этого можно открыть шторы. В результате проснуться будет проще, так как гормон сна - мелатонин - под воздействием света вырабатываться не будет. В то же время перед сном лучше не сидеть долго перед компьютером и не включать яркий свет, так как это будет препятствовать подготовке организма ко сну.

Другой вариант взбодриться - зарядка. Или просто физические упражнения.

Важно также ложиться и вставать в одно и то же время. Это позволит нормализовать ритмы сна и бодрствования.