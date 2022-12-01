Четыре способа избежать заражения ковидом и гриппом в новогодние праздники

Тщательно продумайте место, где вы будете праздновать. Лучше всего отмечать Новый год и Рождество на открытом воздухе. Например, на катке под открытым небом или в баре на крыше. Одно исследование показало, что риск передачи ковида в закрытом помещении в 18,7 раз выше, чем на открытом воздухе.