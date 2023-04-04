Четыре способа работать лучше после бессонной ночи

Недостаток сна, как говорит наука, повышает вероятность того, что работники будут вести себя неэтично и откладывать дела на потом. Ну и в целом сон влияет на нашу силу воли.

Вот как вы можете более-менее неплохо справляться с работой на следующий день, если перед этим плохо спали.