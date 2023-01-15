Четыре способа сжечь больше калорий во время прогулки

Ходьба по неровной поверхности . Отправляйтесь, например, в лес. Там вы сможете походить по холмам, по камням и траве.

Ускорение. Если всю прогулку вы быстро идти не можете, то хотя бы меняйте темп время от времени. Так вы станете сжигать жир эффективнее.