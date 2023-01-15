Фитнес и здоровье
12:50, 15 января 2023
1 мин.

Четыре способа сжечь больше калорий во время прогулки

Так вы незаметно для себя сможете похудеть

Благодаря простой ежедневной прогулке можно легко сжигать лишние килограммы. Важно лишь знать несколько хитростей.

Четыре способа сжечь больше калорий во время прогулки

Фото: City News Everywhere

Известно, что гулять пешком полезно. В том числе и зимой. А если знать о нескольких хитростях, то можно сжечь калорий ещё больше.

  1. Ходьба по неровной поверхности. Отправляйтесь, например, в лес. Там вы сможете походить по холмам, по камням и траве.

  2. Ускорение. Если всю прогулку вы быстро идти не можете, то хотя бы меняйте темп время от времени. Так вы станете сжигать жир эффективнее.

Четыре способа сжечь больше калорий во время прогулки

  1. Прогулки после обеда. Такие прогулки улучшат пищеварение, а ещё зарядят вас энергией.

  2. Вызовы самому себе. Взбирайтесь на холм или поднимайтесь по лестнице по время прогулки. С каждым днём вы также можете усложнять себе задачи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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