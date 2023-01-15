Четыре способа сжечь больше калорий во время прогулки

Четыре способа сжечь больше калорий во время прогулкиТак вы незаметно для себя сможете похудеть
Благодаря простой ежедневной прогулке можно легко сжигать лишние килограммы. Важно лишь знать несколько хитростей.
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Известно, что гулять пешком полезно. В том числе и зимой. А если знать о нескольких хитростях, то можно сжечь калорий ещё больше.
Ходьба по неровной поверхности. Отправляйтесь, например, в лес. Там вы сможете походить по холмам, по камням и траве.
Ускорение. Если всю прогулку вы быстро идти не можете, то хотя бы меняйте темп время от времени. Так вы станете сжигать жир эффективнее.
Прогулки после обеда. Такие прогулки улучшат пищеварение, а ещё зарядят вас энергией.
Вызовы самому себе. Взбирайтесь на холм или поднимайтесь по лестнице по время прогулки. С каждым днём вы также можете усложнять себе задачи.
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