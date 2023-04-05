Четыре способа улучшить дыхание и здоровье в целом

Четыре способа улучшить дыхание и здоровье в целомО них рассказали китайские и американские учёные
Считается, что хорошее дыхание - основа здоровья, благополучия и энергии человека. И большинство из нас даже не задумываются, правильно ли они дышат. Вот несколько рекомендаций по этому поводу.
Фото: SLO Health Counts
Итак, если вы хотите улучшить своё дыхание и укрепить здоровье, то позаботьтесь о следующих вещах.
Дыхательная гимнастика. В ходе одного исследования выяснилось, что такая гимнастика улучшает качество жизни у тех, кто страдает хронической обструктивной болезнью лёгких. Однако важно осознавать, что выполнять дыхательную гимнастику лучше под наблюдением инструктора.
Полноценный сон. В исследовании 2011 года отмечается, что из-за недостатка сна могут возникнуть дыхательные нарушения у здоровых людей. Ещё недосып приводит к ослаблению иммунной системы, ухудшению психологического состояния. В результаты вы можете почувствовать недомогание. Взрослым эксперты рекомендуют спать 7-9 часов в сутки.
Физические упражнения. Благодаря им можно улучшить работу лёгких, дыхательной системы. При регулярном выполнении таких упражнений лёгкие увеличиваются в объёме, а их общая функция улучшается.
Питание. Для состояния лёгких важны антиоксиданты. Они содержатся в фруктах и овощах. Специалисты рекомендуют потреблять этих продуктов по пять-девять порций в день.
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