Четыре странных симптома COVID, о которых вы, возможно, не слышали

Издание The Conversation перечислило эти симптомы.

Поражения кожи.

COVID может по-разному воздействовать на кожу. У некоторых людей может наблюдаться распространённая макулопапулезная сыпь, а у других — крапивница. Могут также появляться волдыри на пальцах ног.

Ковидные ногти.

Инфекция может отражаться на внешнем виде ногтей. Это могут быть горизонтальные углубления, белые линии, красный узор в виде полумесяца.

Выпадение волос.

Обычно возникает через месяц или более. В одном исследовании на почти 6000 человек, у которых ранее был COVID, выпадение волос было оказалось самым распространённым постковидным симптомом — об этом сообщили 48% участников.

Потеря слуха и шум в ушах.

В обзорном исследовании, в котором приняли участие 560 человек, потеря слуха наблюдалась у 3,1% пациентов с COVID, а шум в ушах — у 4,5%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.