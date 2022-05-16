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Четыре странных симптома COVID, о которых вы, возможно, не слышали

Может, у вас тоже было что-то такое
У коронавируса за несколько лет пандемии появилось много штаммов. Из-за этого менялся характер заболевания. Если изначально основными симптомами считались лихорадка, кашель и потеря или изменение обоняния, то потом стали обращать внимание на боль в горле, насморк и головную боль. Однако помимо этого COVID может проявляться довольно странными симптомами.
Четыре странных симптома COVID, о которых вы, возможно, не слышали

Издание The Conversation перечислило эти симптомы.

  1. Поражения кожи.

COVID может по-разному воздействовать на кожу. У некоторых людей может наблюдаться распространённая макулопапулезная сыпь, а у других — крапивница. Могут также появляться волдыри на пальцах ног.

  1. Ковидные ногти.

Инфекция может отражаться на внешнем виде ногтей. Это могут быть горизонтальные углубления, белые линии, красный узор в виде полумесяца.

  1. Выпадение волос.

Обычно возникает через месяц или более. В одном исследовании на почти 6000 человек, у которых ранее был COVID, выпадение волос было оказалось самым распространённым постковидным симптомом — об этом сообщили 48% участников.

  1. Потеря слуха и шум в ушах.

В обзорном исследовании, в котором приняли участие 560 человек, потеря слуха наблюдалась у 3,1% пациентов с COVID, а шум в ушах — у 4,5%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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