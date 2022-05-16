Четыре странных симптома COVID, о которых вы, возможно, не слышали

Четыре странных симптома COVID, о которых вы, возможно, не слышалиМожет, у вас тоже было что-то такое
Издание The Conversation перечислило эти симптомы.
- Поражения кожи.
COVID может по-разному воздействовать на кожу. У некоторых людей может наблюдаться распространённая макулопапулезная сыпь, а у других — крапивница. Могут также появляться волдыри на пальцах ног.
- Ковидные ногти.
Инфекция может отражаться на внешнем виде ногтей. Это могут быть горизонтальные углубления, белые линии, красный узор в виде полумесяца.
- Выпадение волос.
Обычно возникает через месяц или более. В одном исследовании на почти 6000 человек, у которых ранее был COVID, выпадение волос было оказалось самым распространённым постковидным симптомом — об этом сообщили 48% участников.
- Потеря слуха и шум в ушах.
В обзорном исследовании, в котором приняли участие 560 человек, потеря слуха наблюдалась у 3,1% пациентов с COVID, а шум в ушах — у 4,5%.
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