Четыре травы и специи, которые уменьшат количество жира на животе

Среди продуктов, сжигающих жир на животе, специалисты называют петрушку, орегано, имбирь, куркуму. Они обеспечивают баланс гормонов, ускоряют обмен веществ, снижают вес. И это всё подтверждено было многими научными исследованиями.

К примеру, в одном из исследований, опубликованном в 2019 году в Frontiers in Pharmacology, говорится, как куркумин (вещество, входящее в состав куркумы) влияет на избавление от лишнего веса. Эксперты сравнили между собой 21 научную работу, где приняли участие 1600 человек. У людей с метаболическим синдромом и связанными с ним расстройствами благодаря потреблению куркумина значительно снизились окружность талии, индекс массы тела, уровень лептина (гормон, который высвобождается из жировых клеток), а также повысился уровень адипонектина.

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