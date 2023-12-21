Четыре вечерних привычки долгожителей

Обеспечьте себе спокойный сон. Люди, которые живут в «голубых зонах» (Сардиния, Италия; Лома Линда, Калифорния; Окинава, Япония; Никойя, Коста-Рика; Икария, Греция), придерживаются здорового режима сна и бодрствования. Это значит, что они каждую ночь спят от семи до девяти часов, а также дремлют в течение дня.

Наслаждайтесь ужином с близкими. Долгожители ставят своих близких на первое место. Исследования показывают также, что регулярные семейные обеды улучшают психическое и эмоциональное состояние, помогают лучше питаться.