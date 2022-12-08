Четыре вида еды и напитков, которые вызывают кариес

Сладкие напитки . При регулярном употреблении таких напитков (газировка, энергетики, послащённые чаи) вы незаметно для себя можете повредить зубы. Сахар, содержащийся в этих напитках, легко прилипает к зубам, что приводит к образованию зубного налёта и кариеса.

Липкие продукты. К ним относятся сухофрукты и конфеты. Дело в том, что они застревают между зубами и их бывает тяжело убрать при помощи одной только чистки зубов. Кроме того, они часто содержат и сахар.