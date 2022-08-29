Четыре вида картофеля, которые повышают риск гипертонии

Эксперты в ходе исследования выяснили, как связаны варёный, запечённый картофель, пюре, картофель фри и гипертония. Для этого они провели анализ результатов трёх других научных работ, в которых участвовали 187 453 человека. За этими людьми специалисты наблюдали более 20 лет.

По итогам анализа стало ясно, что если человек любого пола будет съедать четыре или больше порций картофеля в месяц, то у него повысится риск развития гипертонии. Причём это касается варёного, печёного картофеля, картошки фри, картофельного пюре.

Учёные порекомендовали заменить одну порцию картофеля в день на одну порцию овоща без крахмала. Это поможет снизить вероятность возникновения гипертонии. Правда, эксперты при этом не могут объяснить, почему картофель оказывает именно такое влияние на давление.

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