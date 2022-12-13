Четыре вида продуктов, которые поднимут настроение

Четыре вида продуктов, которые поднимут настроениеОни обязательно должны содержать определённые вещества
Ни для кого не секрет, что от питания зависит наше здоровье. Большое влияние оказывают на наш организм продукты и напитки, которые мы потребляем ежедневно. Существуют также виды пищи, способствующие улучшению настроения. О них рассказали эксперты издания Eat This, Not That.
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По словам диетолога Кимберли Гомер, для того чтобы поднять себе настроение, можно просто съесть определённые продукты. И содержать они должны следующие вещества.
Витамин В12. Это вещество повышает настроение, избавляет от депрессии, увеличивает количество энергии, улучшает работу мозга и многое другое. Среди продуктов, содержащих В12, выделяют яйца, мясо, молочные продукты, рыбу, обогащённые злаки.
Дофамин. Когда в вашем мозге дофамина достаточно, вы чувствуете себя счастливым, мотивированным, сосредоточенным, бдительным. Получить это вещество можно из кофе, миндаля, арбуза, лимской фасоли.
Фолиевая кислота. Научно доказано, что у людей с депрессией уровень этой кислоты ниже, чем у здоровых. Содержится она в листовой зелени, брокколи, цветной и брюссельской капусте.
Витамин D. Этот витамин играет ключевую роль в психическом здоровье, мыслительных функциях. Также известно, что низкий уровень витамина D связан с более низким качеством жизни, большей вероятностью развития депрессии, появления негативных мыслей. Чтобы получить данный витамин, можно проводить на солнце 15-20 минут в день либо принимать пищевую добавку. Ещё витамин D входит в состав обогащённого молока и апельсинового сока.
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