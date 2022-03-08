Четыре вида продуктов, отбеливающих зубы

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Четыре вида продуктов, отбеливающих зубыО них рассказывает медик
На самом деле существуют натуральные средства, помогающие улучшить состояние зубов и сделать улыбку белее. О них - в материале издания Al-Ain.
Специалист в области здравоохранения Дженнифер Нельсон утверждает, что есть такие продукты, которые в отличие от чая и кофе могут отбелить зубы. Причём происходить это будет естественным образом.
- Клубника. Зубы становятся белее благодаря яблочной кислоте, которая содержится в ягоде. По словам Нельсон, нужно просто размять клубнику в миске, а затем в течение пяти минут втирать её в зубы. После этого необходимо ополоснуть рот водой, почистить как обычно зубы и использовать зубную нить.
- Сельдерей, морковь, яблоко. Благодаря перечисленным продуктам можно избавиться от пятен на зубах. Кроме того, эти овощи и фрукты способствуют увеличению выработки слюны, уничтожают бактерии, устраняют неприятный запах изо рта.
- Ананас, апельсин. Они воздействуют на полость рта как средство для полоскания. Всё дело в том, что эти фрукты содержат увеличивают слюноотделение.
- Молоко, сыр, йогурт. Подобные продукты отличаются содержанием молочной кислоты, предотвращающей кариес. Кроме того, эксперт добавила, что белок в молоке способен защищать зубы от вредного воздействия на них кислот, из-за которых возникает кариес. Твёрдые же сыры (чеддер, пармезан) помогают избавиться от оставшихся во рту частичек пищи.
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Источник: ИноСМИ