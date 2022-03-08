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Четыре вида продуктов, отбеливающих зубы

О них рассказывает медик
На самом деле существуют натуральные средства, помогающие улучшить состояние зубов и сделать улыбку белее. О них - в материале издания Al-Ain.
Четыре вида продуктов, отбеливающих зубы

Специалист в области здравоохранения Дженнифер Нельсон утверждает, что есть такие продукты, которые в отличие от чая и кофе могут отбелить зубы. Причём происходить это будет естественным образом.

  1. Клубника. Зубы становятся белее благодаря яблочной кислоте, которая содержится в ягоде. По словам Нельсон, нужно просто размять клубнику в миске, а затем в течение пяти минут втирать её в зубы. После этого необходимо ополоснуть рот водой, почистить как обычно зубы и использовать зубную нить.
  1. Сельдерей, морковь, яблоко. Благодаря перечисленным продуктам можно избавиться от пятен на зубах. Кроме того, эти овощи и фрукты способствуют увеличению выработки слюны, уничтожают бактерии, устраняют неприятный запах изо рта.
Четыре вида продуктов, отбеливающих зубы
  1. Ананас, апельсин. Они воздействуют на полость рта как средство для полоскания. Всё дело в том, что эти фрукты содержат увеличивают слюноотделение.
  1. Молоко, сыр, йогурт. Подобные продукты отличаются содержанием молочной кислоты, предотвращающей кариес. Кроме того, эксперт добавила, что белок в молоке способен защищать зубы от вредного воздействия на них кислот, из-за которых возникает кариес. Твёрдые же сыры (чеддер, пармезан) помогают избавиться от оставшихся во рту частичек пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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