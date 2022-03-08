Четыре вида продуктов, отбеливающих зубы

Специалист в области здравоохранения Дженнифер Нельсон утверждает, что есть такие продукты, которые в отличие от чая и кофе могут отбелить зубы. Причём происходить это будет естественным образом.

Клубника. Зубы становятся белее благодаря яблочной кислоте, которая содержится в ягоде. По словам Нельсон, нужно просто размять клубнику в миске, а затем в течение пяти минут втирать её в зубы. После этого необходимо ополоснуть рот водой, почистить как обычно зубы и использовать зубную нить.