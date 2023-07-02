Фитнес и здоровье
12:54, 02 июля 2023
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Четыре витамина и минерала, которые защитят здоровье глаз

Проверьте, получаете ли вы достаточно этих веществ

На состояние и здоровье глаз может оказывать влияние питание человека. Эксперт по питанию в области общественного здравоохранения и специалист по добавкам для здоровья глаз MacuShield доктор Эмма Дербишир назвала четыре витамина и минерала, благодаря которым можно сохранить зрение в хорошем состоянии.

Как показывают национальные исследования диеты и питания (NDNS), многие люди не употребляют пять овощей и фруктов в день. А именно столько советуют есть эксперты.

Поэтому доктор Эмма Дербишир перечислила несколько витаминов и минералов, которые помогут сохранить зрение здоровым.

Четыре витамина и минерала, которые защитят здоровье глаз
Lakeline

Среди полезных для глаз веществ - витамины С и Е, медь, цинк. Их потребление можно увеличить при помощи приёма добавок.

Витамин С, Е, а также медь помогают защитить клетки от окислительного стресса, а цинк поддерживает зрение в норме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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