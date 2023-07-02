Четыре витамина и минерала, которые защитят здоровье глаз

Четыре витамина и минерала, которые защитят здоровье глазПроверьте, получаете ли вы достаточно этих веществ
На состояние и здоровье глаз может оказывать влияние питание человека. Эксперт по питанию в области общественного здравоохранения и специалист по добавкам для здоровья глаз MacuShield доктор Эмма Дербишир назвала четыре витамина и минерала, благодаря которым можно сохранить зрение в хорошем состоянии.
Как показывают национальные исследования диеты и питания (NDNS), многие люди не употребляют пять овощей и фруктов в день. А именно столько советуют есть эксперты.
Поэтому доктор Эмма Дербишир перечислила несколько витаминов и минералов, которые помогут сохранить зрение здоровым.
Среди полезных для глаз веществ - витамины С и Е, медь, цинк. Их потребление можно увеличить при помощи приёма добавок.
Витамин С, Е, а также медь помогают защитить клетки от окислительного стресса, а цинк поддерживает зрение в норме.
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