Четыре витамина и минерала, которые защитят здоровье глаз

Как показывают национальные исследования диеты и питания (NDNS), многие люди не употребляют пять овощей и фруктов в день. А именно столько советуют есть эксперты.

Поэтому доктор Эмма Дербишир перечислила несколько витаминов и минералов, которые помогут сохранить зрение здоровым.