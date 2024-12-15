Чтение изменило физическую структуру мозга

Одна из этих областей, передняя височная доля, помогает ассоциировать и классифицировать значения. У людей, которые лучше читают, передняя височная доля больше, что помогает легче понимать слова. Вторая область, извилина Гешля — центр слухового восприятия коры головного мозга — также связана со способностью к чтению. Эта часть мозга участвует в «фонологической осведомленности» — умении соотносить буквы и звуки.

Исследование также показало, что в слуховой коре у читателей больше миелина, который помогает нервным волокнам быстрее передавать информацию. Это структурное отличие позволяет быстрее обрабатывать звуки языка.

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