Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 декабря 2024, 13:30
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Чтение изменило физическую структуру мозга

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Исследование, опубликованное в журнале NeuroImage, показало, что у любителей почитать есть отличия в структуре мозга. Авторы исследования проанализировали данные более 1000 участников и обнаружили различия в двух областях левого полушария, которые играют ключевую роль в обработке языка.
Чтение изменило физическую структуру мозга
© Ferra

Одна из этих областей, передняя височная доля, помогает ассоциировать и классифицировать значения. У людей, которые лучше читают, передняя височная доля больше, что помогает легче понимать слова. Вторая область, извилина Гешля — центр слухового восприятия коры головного мозга — также связана со способностью к чтению. Эта часть мозга участвует в «фонологической осведомленности» — умении соотносить буквы и звуки.

Исследование также показало, что в слуховой коре у читателей больше миелина, который помогает нервным волокнам быстрее передавать информацию. Это структурное отличие позволяет быстрее обрабатывать звуки языка.

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Источник:theconversation
Автор:Максим Многословный
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