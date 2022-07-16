Что будет, если часто пить грейпфрутовый сок

Грейпфрутовый сок обеспечит большим количеством важных питательных веществ.

Напиток содержит флавоны, которые входят в группу, называемую фитонутриентами. Фитонутриенты важны для нашего здоровья, потому что защищают клетки от окислительного повреждения.

Он может взаимодействовать с некоторыми лекарствами.

Эксперты предупредили, что грейпфрутовый сок взаимодействует с более чем 85 лекарствами.

Может повысить уровень сахара в крови.

В целом, употребление любого фруктового сока может изменить уровень сахара в крови.

Грейпфрут наполнен витаминами А и С.

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