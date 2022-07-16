Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:27
1 мин.

Что будет, если часто пить грейпфрутовый сок

И не только часто
Знаете ли вы, каковы преимущества употребления грейпфрутового сока? И есть ли потенциальные побочные эффекты от этого? Авторы Eat this, not that поговорили с экспертами-диетологами и узнали ответы на эти вопросы.
Что будет, если часто пить грейпфрутовый сок
  1. Грейпфрутовый сок обеспечит большим количеством важных питательных веществ.

Напиток содержит флавоны, которые входят в группу, называемую фитонутриентами. Фитонутриенты важны для нашего здоровья, потому что защищают клетки от окислительного повреждения.

  1. Он может взаимодействовать с некоторыми лекарствами.

Эксперты предупредили, что грейпфрутовый сок взаимодействует с более чем 85 лекарствами.

  1. Может повысить уровень сахара в крови.

В целом, употребление любого фруктового сока может изменить уровень сахара в крови.

  1. Грейпфрут наполнен витаминами А и С.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров