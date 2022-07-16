Что будет, если часто пить грейпфрутовый сок

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Что будет, если часто пить грейпфрутовый сокИ не только часто
Знаете ли вы, каковы преимущества употребления грейпфрутового сока? И есть ли потенциальные побочные эффекты от этого? Авторы Eat this, not that поговорили с экспертами-диетологами и узнали ответы на эти вопросы.
- Грейпфрутовый сок обеспечит большим количеством важных питательных веществ.
Напиток содержит флавоны, которые входят в группу, называемую фитонутриентами. Фитонутриенты важны для нашего здоровья, потому что защищают клетки от окислительного повреждения.
- Он может взаимодействовать с некоторыми лекарствами.
Эксперты предупредили, что грейпфрутовый сок взаимодействует с более чем 85 лекарствами.
- Может повысить уровень сахара в крови.
В целом, употребление любого фруктового сока может изменить уровень сахара в крови.
- Грейпфрут наполнен витаминами А и С.
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