Что будет, если часто пить грейпфрутовый сок

И не только часто

Знаете ли вы, каковы преимущества употребления грейпфрутового сока? И есть ли потенциальные побочные эффекты от этого? Авторы Eat this, not that поговорили с экспертами-диетологами и узнали ответы на эти вопросы.