Что будет, если есть слишком много масла

Может быть и польза, и вред

Классический продукт кулинарии, сливочное масло обладает различными свойствами, которые могут влиять на организм как положительно, так и отрицательно. Издание Eat this, not that поговорило с экспертами и выпустило материал о последствиях употребления масла.