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Что будет, если есть слишком много масла

Может быть и польза, и вред
Классический продукт кулинарии, сливочное масло обладает различными свойствами, которые могут влиять на организм как положительно, так и отрицательно. Издание Eat this, not that поговорило с экспертами и выпустило материал о последствиях употребления масла.
Что будет, если есть слишком много масла
  1. Ваше здоровье может улучшиться.

Правда, это касается сливочного масла из молока коров травяного откорма. Исследования показали, что такой продукт может повысить иммунитет, улучшить уровень сахара в крови и здоровье сердца и костей.

  1. Вы можете набрать вес.

Диетологи предупреждают: сливочное масло калорийно; каждая столовая ложка даёт более 100 калорий. «Если вы положите масло в сковороду с яйцами и намажете его на тост за завтраком, добавите его к ломтику хлеба с салатом за обедом и к макаронам за ужином, ваша талия станет шире», — отметил один из специалистов.

  1. Здоровье кишечника может улучшиться.

Сливочное масло богато масляной кислотой, которая также вырабатывается «хорошими» бактериями в кишечнике. Кислота помогает поддерживать здоровье кишечника и снижает воспаление.

  1. Может увеличиться риск сердечных заболеваний и инсульта.

Сливочное масло содержит большое количество насыщенных жиров, а употребление слишком большого их количества может повысить уровень «плохого» холестерина. По данным клиники Кливленда, риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта повышается при высоком уровне «плохого» холестерина.

  1. Может увеличиться риск деменции.

Утверждается, что чрезмерное употребление сливочного масла прибавляет объём висцерального жира, что, в свою очередь, может увеличить риск развития деменции в будущем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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