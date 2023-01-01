Что будет, если отказаться от алкоголя на месяц

О вреде алкоголя рассказала доктор реабилитационной клиники «Деламер» Кэтрин Карни. Она сообщила, что употребление спиртных напитков увеличивает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если отказаться от алкоголя, то давление приходит в норму.

Однако «месяц трезвости» полезен не только для физического здоровья. Специалист отметила, что за это время режим сна и отдыха придёт в норму. Алкоголь же приносит вред психическому здоровью.