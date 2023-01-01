Фитнес и здоровье
19:21, 01 января 2023
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Что будет, если отказаться от алкоголя на месяц

Только хорошее

Доктор заявила, что месяц без алкоголя крайне положительно влияет на здоровье. Даже за такой короткий период риск болезней значительно падает.

Что будет, если отказаться от алкоголя на месяц

Фото: Unsplash

О вреде алкоголя рассказала доктор реабилитационной клиники «Деламер» Кэтрин Карни. Она сообщила, что употребление спиртных напитков увеличивает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если отказаться от алкоголя, то давление приходит в норму.

Однако «месяц трезвости» полезен не только для физического здоровья. Специалист отметила, что за это время режим сна и отдыха придёт в норму. Алкоголь же приносит вред психическому здоровью.

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