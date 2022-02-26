Что будет, если отказаться от сахара на месяц

Элисон Таллман диетолог, делится результатами исследований, которые показывают, что, отказавшись от сахара, вы можете снизить риск развития некоторых видов рака. “Некоторые исследования показывают, что потребление сахара "подпитывает" раковые клетки”, - говорит она. Она отмечает, что рафинированный сахар, например, содержащийся в печенье, чипсах и пирожных, может вызывать вялость и сонливость.

Если вы страдаете от вздутия живота и непредсказуемости пищеварительной системы, возможно, вам действительно стоит отказаться от сахара, потому что это может помочь достичь лучшего баланса кишечных бактерий, объяснила диетолог Дженни Эскью.

По данным организации Healthy Food America, взрослые, регулярно употребляющие от одного до двух напитков с сахаром в день, имеют на 30% больше заболеваний зубов, чем те, кто этого не делает.

Отказ от сахара в течение месяца положительно влияет не только на организм, но и на сознание. Согласно исследованию, повышенное потребление сахара в рационе связано с повышенным риском развития депрессии. В отдельном исследовании, проведенном в 2019 году, было установлено, что диета с высоким содержанием сахара может также вызывать нейробиологические изменения в работе мозга, измененные эмоциональные состояния и тревожность.

В недавнем исследовании, проведенном во Франции, наблюдалось более 24 000 взрослых, чтобы выяснить, влияют ли диетические привычки на появление или отсутствие акне. Исследователи обнаружили, что диета, богатая сахаром, жирами и животными продуктами, действительно связана с увеличением количества прыщей у взрослых.