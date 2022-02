Что будет, если отказаться от сахара на месяц

Только хорошее

Отказ от сахара на месяц может сначала показаться трудным, но преимущества, которые он может принести, того стоят. От снижения риска диабета до улучшения здоровья кишечника и снижения тревожности, об этом подробнее рассказало издание Eat This, Not That!.