Что будет, если пить турецкий кофе ежедневно

В отличие от остальных видов кофе турецкий готовится при помощи не заваривания, а варки. Также важно, что хранить такой напиток необходимо три-четыре дня. Что касается молотого или распакованного кофе, то его нужно выпить за неделю.

Научные исследования подтверждают пользу ежедневного употребления (одной чашки в день) турецкого кофе. Он влияет на концентрацию, повышает количество энергии, улучшает настроение, увеличивает уровень дофамина и серотонина. И это ещё не всё. Кофе также способен избавляться от раковых клеток и токсинов, снижает вероятность сердечного приступа, уровень холестерина в организме.