Что будет, если пить турецкий кофе ежедневно

Что будет, если пить турецкий кофе ежедневноРассказывает издание Haber7
В отличие от остальных видов кофе турецкий готовится при помощи не заваривания, а варки. Также важно, что хранить такой напиток необходимо три-четыре дня. Что касается молотого или распакованного кофе, то его нужно выпить за неделю.
Научные исследования подтверждают пользу ежедневного употребления (одной чашки в день) турецкого кофе. Он влияет на концентрацию, повышает количество энергии, улучшает настроение, увеличивает уровень дофамина и серотонина. И это ещё не всё. Кофе также способен избавляться от раковых клеток и токсинов, снижает вероятность сердечного приступа, уровень холестерина в организме.
Те, кто пьёт чашку турецкого кофе каждый день, также меньше подвержены раку толстой кишки, отмечают снижение интенсивности головной боли, боли в суставах. Кроме этого, данный напиток ускоряет метаболизм, способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, налаживает пищеварение.
Вместе с тем если пить больше одной-двух чашек кофе в день, то это приведёт к плохому сну и проблемам с сердцем.
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