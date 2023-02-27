Что будет, если пить воду с лимоном 30 дней подряд

В течение 30 дней подряд автор выпивала от 8 до 12 чашек лимонной воды. Кроме этого, в обычном распорядке дня ничего не изменилось.

Она рассказала, что заметила улучшение состояния волос и ногтей. К концу месяца у неё выросло больше сантиметра волос у корней. А привычно ломкие ногти стали более прочными. Кожа тоже стала более ровной и гладкой. Автор утверждает, что к ней даже однажды подошли в магазине и спросили, какие продукты для кожи она использует. Девушка ответила, что только крем с SPF и много воды с лимоном.

Также автор отметила, что её аппетит стал более умеренным. Однако к концу месяца она не сбросила много килограммов. Также во время эксперимента показания артериального давления у девушки никогда не превышали 122/83 мм рт.ст. Кроме того, автор отметила уменьшение мышечных спазмов и более быстрое восстановление после травмы. А ещё она заявила, что у неё появилось больше энергии.