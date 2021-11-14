Что будет, если полностью отказаться от сахара: отвечают учёные

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Что будет, если полностью отказаться от сахара: отвечают учёныеРассказывает издание Reminder
Насколько вреден сахар? Может ли сформироваться зависимость от этого продукта? Какое влияние на организм окажет отказ от сладостей? Ответы на эти вопросы - в материале Reminder на vc.ru.
Эндокринолог Роберт Ластиг во время выступления в Калифорнийском университете заявил, что сахар способствует возникновению ряда проблем со здоровьем. Этот продукт ухудшает обмен веществ и негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Но и это ещё не всё. Есть исследования, доказывающие, что сахар вызывает зависимость.
Гораздо важнее при этом тот факт, что регулярное потребление сахара вредит всему организму, всем его системам. А отказ от сладкого в любом случае положительно скажется на здоровье.
Что же произойдёт после того, как вы исключите сахар из рациона?
- Состояние сосудов и сердца улучшится. Согласно результатам исследования 2014 года, те, кто получает 17-21 % калорий из добавленного сахара, почти на 40 процентов чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, у которых сахар составляет 8 процентов калорийности. Объясняется такой феномен тем, что этот продукт повышает уровень триглицеридов.
- Вес и метаболизм придут в норму. Если сахара в организм поступает слишком много, то клетки перестают как-либо реагировать на выработанный инсулин. Это может привести к сахарному диабету 2 типа. Ещё одно вещество, которое может оказать отрицательное влияние на организм, - фруктоза. Как показывают научные труды, человек, который ест сахар регулярно, потребляет большее количество калорий в день. К тому же оба вещества способны спровоцировать набор веса.
- Замедлится старение кожи и всего организма. Вообще продукты гликирования (процесс, при котором усвоенный сахар связывается с молекулами белка) почти полностью выводятся из организма, но если сахара становится чересчур много, то они способны накапливаться и повреждать белки в тканях (в том числе коллаген). В итоге кожа теряет эластичность, появляются морщины. Кроме этого, быстрее «стареют» и внутренние органы, в том числе кровеносные сосуды.
- Снизится вероятность развития рака. Американские учёные выяснили, что между регулярным потреблением добавленного сахара и возникновением онкологических заболеваний существует связь. Такой вывод они сделали на основе анализа данных 435 674 человек, из которых 42 454 человека в течение семи лет наблюдений заболели раком. Развивается это заболевания из-за конечных продуктов гликирования, о которых уже шла речь выше.
- Повысится настроение и улучшатся когнитивные способности. Несмотря на то что на некоторое время сахар может помочь при стрессе, если есть его постоянно, то он может вызвать депрессию, расстройство настроения, тревожность. А ещё одно исследование демонстрирует, что этот продукт ухудшает память.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: vc.ru