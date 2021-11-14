Что будет, если полностью отказаться от сахара: отвечают учёные

Эндокринолог Роберт Ластиг во время выступления в Калифорнийском университете заявил, что сахар способствует возникновению ряда проблем со здоровьем. Этот продукт ухудшает обмен веществ и негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Но и это ещё не всё. Есть исследования, доказывающие, что сахар вызывает зависимость.

Гораздо важнее при этом тот факт, что регулярное потребление сахара вредит всему организму, всем его системам. А отказ от сладкого в любом случае положительно скажется на здоровье.

Что же произойдёт после того, как вы исключите сахар из рациона?

Состояние сосудов и сердца улучшится. Согласно результатам исследования 2014 года, те, кто получает 17-21 % калорий из добавленного сахара, почти на 40 процентов чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, у которых сахар составляет 8 процентов калорийности. Объясняется такой феномен тем, что этот продукт повышает уровень триглицеридов.