Что будет, если регулярно отказываться от ужина

Но не все продукты стоит есть в вечернее время. Автор отмечает, что однозначно отказаться нужно от «тяжёлой» еды вроде мясных блюд, барбекю, пиццы, больших сэндвичей. Не подойдут и мюсли, паста, картошка фри. Все перечисленные продукты приведут к набору веса.

Если на завтрак и обед вы съели много белковой пищи, то на ужин лучше не есть что-то подобное. В этом случае стоит сделать салат или овощную смесь. Другими словами, что-то лёгкое.

И животных белков подойдут для ужина белое мясо, рыба, белки, которые можно есть с салатами и овощами. Также подходят для вечернего приёма пищи бобовые, крупы, гречка, , амарант, пшёнка, чечевица, киноа, рис. Из жиров взять стоит оливковое масло.

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