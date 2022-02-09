Что будет, если регулярно отказываться от ужина

Что будет, если регулярно отказываться от ужинаИ что вечером точно лучше не есть
Как пишет сербское издание «Политика», в целом отказ от завтрака, обеда или ужина негативно влияет на здоровье и самочувствие. Прежде всего, приводит это к очень сильному чувству голода. Помимо этого, из-за замедляется обмен веществ и возникает переедание.
Когда человек наконец что-либо съедает после пропуска ужина, уровень сахара в крови у него сильно колеблется, то же самое происходит с энергией. Также в этом случае увеличивается нагрузка на пищеварительную систему, а телу становится сложнее позже избавляться от жира.
Но не все продукты стоит есть в вечернее время. Автор отмечает, что однозначно отказаться нужно от «тяжёлой» еды вроде мясных блюд, барбекю, пиццы, больших сэндвичей. Не подойдут и мюсли, паста, картошка фри. Все перечисленные продукты приведут к набору веса.
Если на завтрак и обед вы съели много белковой пищи, то на ужин лучше не есть что-то подобное. В этом случае стоит сделать салат или овощную смесь. Другими словами, что-то лёгкое.
И животных белков подойдут для ужина белое мясо, рыба, белки, которые можно есть с салатами и овощами. Также подходят для вечернего приёма пищи бобовые, крупы, гречка, , амарант, пшёнка, чечевица, киноа, рис. Из жиров взять стоит оливковое масло.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.