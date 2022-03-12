Что будет, если все откажутся от масок против коронавируса уже сейчас

Эпидемиолог отметил, что говорить об окончании панедемии ещё преждевременно. «Несмотря на то, что число новых случаев коронавируса снижается, это не говорит о том, что вирус отступает. Играет роль и вакцинация, и то, что многие уже переболели, но такие простые меры безопасности, как ношение масок, тоже работают, и если их прекратить, защитный барьер, естественно, упадёт. В этом случае может быть не только замедление темпа снижения числа новых случаев, но даже и новый подъём заболеваемости», — объяснил специалист.

Также эксперт предупредил о том, что коронавирусом более ещё много людей, и в организме любого из них может произойти мутация. А она способна спровоцировать появление нового штамма.