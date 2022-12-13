Фитнес и здоровье
19:52, 13 декабря 2022
1 мин.

Что будет, если вы переболеете гриппом без лекарств, за счёт одного лишь иммунитета

Специалист призвал соблюдать постельный режим в случае болезни

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по инфекционным болезням Владимир Чуланов призвал россиян не переносить грипп «на ногах», не игнорировать это заболевание.

Что будет, если вы переболеете гриппом без лекарств, за счёт одного лишь иммунитета

Фото: Scripps.org

Чуланов отметил, что грипп — серьёзная болезнь, которая, если не лечиться, может иметь опасные последствия для здоровья. Поэтому при заражении этим вирусом и возникновении соответствующей симптоматики нужно придерживаться постельного режима.

По словам специалиста, в борьбе с гриппом решающее значение имеют первые три дня: результат зависит от иммунитета, и это время необходимо провести в постели, чтобы создать для иммунной системы наиболее благоприятные условия.

В этот период противопоказаны умственные и физические нагрузки, находиться нужно в комнате с влажностью воздуха 40%-60%, необходимы обильное тёплое питьё и лёгкая жидкая еда. Как правило, выздоровление начинается на четвёртый день.

«В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40-60%). В эти дни необходимо обильное тёплое питьё и исключительно лёгкая жидкая пища», — подчеркнул инфекционист.

Новости партнеров
Новости партнеров