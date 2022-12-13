Что будет, если вы переболеете гриппом без лекарств, за счёт одного лишь иммунитета

Чуланов отметил, что грипп — серьёзная болезнь, которая, если не лечиться, может иметь опасные последствия для здоровья. Поэтому при заражении этим вирусом и возникновении соответствующей симптоматики нужно придерживаться постельного режима.

По словам специалиста, в борьбе с гриппом решающее значение имеют первые три дня: результат зависит от иммунитета, и это время необходимо провести в постели, чтобы создать для иммунной системы наиболее благоприятные условия.

В этот период противопоказаны умственные и физические нагрузки, находиться нужно в комнате с влажностью воздуха 40%-60%, необходимы обильное тёплое питьё и лёгкая жидкая еда. Как правило, выздоровление начинается на четвёртый день.

«В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40-60%). В эти дни необходимо обильное тёплое питьё и исключительно лёгкая жидкая пища», — подчеркнул инфекционист.