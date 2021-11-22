Что будет с организмом, если навсегда отказаться от приправ в еде

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Что будет с организмом, если навсегда отказаться от приправ в едеИ чем полезны такие добавки
Специалист-нутрициолог утверждает, что далеко не от всех добавок к пище стоит отказываться. Какие-то приправы даже полезны для человека. Подробнее - в статье издания «Вечерняя Москва».
Некоторые приправы, по словам терапевта, нутрициолога Надежды Чернышовой, могут быть полезны для организма. Но в целом же человек вполне способен прожить без вкусовых добавок. Ниже - о специях и последствиях отказа от них.
- Сахар. Отказ от данного продукта будет только полезен для организма. Имеется в виду рафинированный сахар.
- Соль. История та же, что и с сахаром. При отказе в этом случае снизится вероятность развития гипертонии. Кроме того, некоторые продукты и так содержат достаточное количество соли: например, мясо, молоко, хлеб. Поэтому досаливать их не нужно.
- Пряности. Некоторые из них даже полезны: это гвоздика, имбирь, корица, перец. Они улучшают обмен веществ. А красный перец при этом благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему.
Эксперт добавила, что приправы - это вовсе не обязательный компонент ежедневного рациона. Можно легко обходиться и без них.
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Источник: Вечерняя Москва