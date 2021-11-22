Что будет с организмом, если навсегда отказаться от приправ в еде

Пряности. Некоторые из них даже полезны: это гвоздика, имбирь, корица, перец. Они улучшают обмен веществ. А красный перец при этом благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Эксперт добавила, что приправы - это вовсе не обязательный компонент ежедневного рациона. Можно легко обходиться и без них.

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