Что будет с организмом, если пить кофе каждый день

Это увеличивает потребление полифенолов.

Диетологи сообщили, что кофе содержит больше антиоксидантов, чем чёрный и зелёный чай.

Кофе полезен для кишечника.

Исследования показали, что кофе может снизить риск развития панкреатита, желчнокаменной болезни и заболеваний желчного пузыря. Кроме того, кофеин стимулирует сокращения мышц в кишечнике, поэтому заставляет вас хотеть в туалет.

Кофе повышает бдительность и концентрацию. В нём самом нет сахара и жиров. Снижает риск некоторых хронических заболеваний.

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона и потенциально снизить риск болезни Альцгеймера.

Может вызвать привыкание. Снижает риск заболеваний печени. Чрезмерное потребление может помешать хорошему сну. Может повысить тревожность. Поднимает настроение. Может усугубить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

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