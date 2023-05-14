Что будет с вами после употребления солёных огурцов: семь последствий

Что будет с вами после употребления солёных огурцов: семь последствийБудьте к ним готовы
Наступило тепло, и люди всё чаще стали выбираться на природу. Популярная закуска на таких посиделках - это сэндвичи, в которые часто добавляют и солёные огурцы. Но как такие соленья влияют на организм?
В целом солёные огурцы содержат некоторые витамины и минералы, а также мало калорий, жиров, углеводов. В то же время в таких огурцах довольно много натрия.
Вот что будет с вашим телом, если станете есть солёные огурцы.
Удовлетворение ежедневной потребности в овощах. Питательная ценность огурцов, как солёных, так и свежих, одинакова. Кроме того, благодаря огурцам можно получить клетчатку. Но в солёных огурцах много натрия, поэтому они не должны быть единственным овощем в рационе.
Поддержание здоровья кишечника. Некоторые соленья содержат пробиотики, которые помогают восстановить баланс кишечного микробиома. Некоторые научные исследования демонстрируют, что пробиотики помогают в здоровой потере веса, улучшают состояние иммунной системы. Также пробиотики в маринованных огурцах снижают риск появления расстройств пищеварения и инфекций.
Снижение веса. В среднем в солёных огурцах - около 12 ккал на порцию.
Поддержание здоровья костей, свёртываемости крови. В одной порции солёных огурцов - примерно 16,8 мкг витамина К. Это вещество улучшает состояние костей и способствует свёртываемости кожи.
Поддержание иммунитета. В солёных огурцах есть небольшое количество витамина С, калия, кальция, магния.
Антиоксиданты, улучшающие здоровье глаз. Это лютеин и зеаксантин. Они могут блокировать воздействие на глаза синего света и защищают глаза от вредных свободных радикалов.
Негативное влияние на кровяное давление. Связано это с тем, что в солёных огурцах много натрия.
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