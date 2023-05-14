Что будет с вами после употребления солёных огурцов: семь последствий

В целом солёные огурцы содержат некоторые витамины и минералы, а также мало калорий, жиров, углеводов. В то же время в таких огурцах довольно много натрия.

Вот что будет с вашим телом, если станете есть солёные огурцы.

Удовлетворение ежедневной потребности в овощах. Питательная ценность огурцов, как солёных, так и свежих, одинакова. Кроме того, благодаря огурцам можно получить клетчатку. Но в солёных огурцах много натрия, поэтому они не должны быть единственным овощем в рационе.

Поддержание здоровья кишечника. Некоторые соленья содержат пробиотики, которые помогают восстановить баланс кишечного микробиома. Некоторые научные исследования демонстрируют, что пробиотики помогают в здоровой потере веса, улучшают состояние иммунной системы. Также пробиотики в маринованных огурцах снижают риск появления расстройств пищеварения и инфекций.

Снижение веса. В среднем в солёных огурцах - около 12 ккал на порцию.