Фитнес и здоровье
16:08, 12 апреля 2023
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Что будет с вашим телом, если вы каждый день станете есть красное мясо: шесть последствий

Эта привычка может принести как пользу, так и вред здоровью

К красному мясу относят свинину, говядину, баранину, оленину, козлятину. Такие продукты богаты железом, белком, витамином В12. Но как они повлияют на ваше здоровье, если вы станете есть их каждый день?

Что будет с вашим телом, если вы каждый день станете есть красное мясо: шесть последствий

Фото: NBC News

Согласно рекомендациям Всемирного фонда исследования рака, нужно употреблять в неделю не более трёх порций красного мяса. И если вы будете есть такое мясо ежедневно, то вот к каким последствиям для здоровья вам нужно быть готовым.

  1. Польза для здоровья благодаря белку. В говядине и оленине содержится больше всего белка. Так, в примерно 85 г оленины - 26 г белка, в 113 г говяжьего фарша - 23 г белка. А дневная норма белка при этом - 50 г.

  2. Повышение уровня холестерина. В частности, у вас возрастут показатели «плохого» холестерина. В исследовании Оксфордского университета говорится, что на каждые дополнительные 50 г обработанного красного мяса в день у людей на 18% повышается риск столкнуться с ишемической болезнью сердца и на 9% - на каждые 50 г необработанного мяса.

  3. Увеличение риска развития диабета 2 типа. Согласно исследованию 2014 года, постоянное потребление мяса связано с сахарным диабетом 2 типа. Возможно, это объясняется тем, что красное мясо способно усиливать воспаление, повышать массу тела, увеличивать количество висцерального жира. А это всё - факторы развития диабета.

Что будет с вашим телом, если вы каждый день станете есть красное мясо: шесть последствий

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  1. Увеличение количества энергии. В красном мясе содержится много железа, витамина В12. Оба этих компонента играют важную роль в поддержании энергии.

  2. Повышение риска развития колоректального рака. Исследование 2015 года подтверждает, что существует связь между употреблением в больших количествах свинины, говядины, баранины и высоким риском возникновения колоректального рака. Самым опасным в этом плане считается обработанное красное мясо.

  3. Ощущение сытости. Исследования показывают, что белок - самый сытный элемент из всех.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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