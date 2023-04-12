Что будет с вашим телом, если вы каждый день станете есть красное мясо: шесть последствий

Что будет с вашим телом, если вы каждый день станете есть красное мясо: шесть последствийЭта привычка может принести как пользу, так и вред здоровью
К красному мясу относят свинину, говядину, баранину, оленину, козлятину. Такие продукты богаты железом, белком, витамином В12. Но как они повлияют на ваше здоровье, если вы станете есть их каждый день?
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Согласно рекомендациям Всемирного фонда исследования рака, нужно употреблять в неделю не более трёх порций красного мяса. И если вы будете есть такое мясо ежедневно, то вот к каким последствиям для здоровья вам нужно быть готовым.
Польза для здоровья благодаря белку. В говядине и оленине содержится больше всего белка. Так, в примерно 85 г оленины - 26 г белка, в 113 г говяжьего фарша - 23 г белка. А дневная норма белка при этом - 50 г.
Повышение уровня холестерина. В частности, у вас возрастут показатели «плохого» холестерина. В исследовании Оксфордского университета говорится, что на каждые дополнительные 50 г обработанного красного мяса в день у людей на 18% повышается риск столкнуться с ишемической болезнью сердца и на 9% - на каждые 50 г необработанного мяса.
Увеличение риска развития диабета 2 типа. Согласно исследованию 2014 года, постоянное потребление мяса связано с сахарным диабетом 2 типа. Возможно, это объясняется тем, что красное мясо способно усиливать воспаление, повышать массу тела, увеличивать количество висцерального жира. А это всё - факторы развития диабета.
Увеличение количества энергии. В красном мясе содержится много железа, витамина В12. Оба этих компонента играют важную роль в поддержании энергии.
Повышение риска развития колоректального рака. Исследование 2015 года подтверждает, что существует связь между употреблением в больших количествах свинины, говядины, баранины и высоким риском возникновения колоректального рака. Самым опасным в этом плане считается обработанное красное мясо.
Ощущение сытости. Исследования показывают, что белок - самый сытный элемент из всех.
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