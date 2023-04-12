Что будет с вашим телом, если вы каждый день станете есть красное мясо: шесть последствий

Согласно рекомендациям Всемирного фонда исследования рака, нужно употреблять в неделю не более трёх порций красного мяса. И если вы будете есть такое мясо ежедневно, то вот к каким последствиям для здоровья вам нужно быть готовым.

Польза для здоровья благодаря белку. В говядине и оленине содержится больше всего белка. Так, в примерно 85 г оленины - 26 г белка, в 113 г говяжьего фарша - 23 г белка. А дневная норма белка при этом - 50 г.

Повышение уровня холестерина. В частности, у вас возрастут показатели «плохого» холестерина. В исследовании Оксфордского университета говорится, что на каждые дополнительные 50 г обработанного красного мяса в день у людей на 18% повышается риск столкнуться с ишемической болезнью сердца и на 9% - на каждые 50 г необработанного мяса.