Что будет с вашим здоровьем, если не до конца отмыть посуду от моющего средства

В новом исследовании, проведенном группой международных ученых, изучалось, сколько химических веществ остается на посуде после завершения цикла работы посудомоечных машин, и какое воздействие эти химические вещества могут оказывать на ткани кишечника человека.

С помощью новой органоидной технологии, которая позволяет исследователям создавать трехмерные клеточные структуры, было изучено воздействие различных химических веществ, содержащихся в моющих средствах, на кишечник. Результаты показали, что химические вещества вызывают различные изменения в генах, "участвующих в выживании клеток, эпителиальном барьере, сигнализации цитокинов и метаболизме".

Остановившись на конкретных химических веществах, вызывающих повреждения, исследователи определили, что виновником являются этоксилаты спирта. Эти химические вещества часто используются в моющих средствах и чистящих средствах для поверхностей.

По словам одного из авторов работы, влияние этоксилатов спирта на клетки кишечника, наблюдаемое в ходе исследования, может спровоцировать ряд воспалительных заболеваний у человека.

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