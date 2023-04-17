Что будет с вашим здоровьем, если вы каждый день станете есть сыр

Допустим, вы решили начать каждый день есть сыр. Вот как это повлияет на ваше здоровье.

Вы увеличите количество кальция в рационе. Больше всего кальция - в твёрдых сырах из-за более низкого содержания воды. И это делает их более питательными. Также в порции чеддера весом 42,5 г содержится 305 мг кальция, то есть 1/3 того, сколько нужно в день среднестатистическому человеку.

Это может плохо сказаться на состоянии желудка. При непереносимости лактозы сыр вызовет расстройство желудка. В результате вы можете столкнуться с вздутием живота, газообразованием, диареей. Меньше всего лактозы содержится в таких сырах, как пармезан, швейцарский сыр с плесенью, гауда, чеддер, бри, камамбер и эдам, а больше всего - в рикотте и сливочном сыре.

Вы улучшите микробиом кишечника. Во многих сортах мягких и твёрдых сыров содержатся пробиотики. В их число входят чеддер, эдам, фета, пармезан, швейцарский сыр, проволоне, гауда, грюйер.