Что будет с вашим здоровьем, если вы каждый день станете есть сыр

Что будет с вашим здоровьем, если вы каждый день станете есть сырПриготовьтесь к шести последствиям
Сыр - это популярный продукт, который можно добавлять в различные блюда или есть сам по себе. В интернете вы сможете найти большое количество информации о сыре. Но что из этого будет правдой?
Допустим, вы решили начать каждый день есть сыр. Вот как это повлияет на ваше здоровье.
Вы увеличите количество кальция в рационе. Больше всего кальция - в твёрдых сырах из-за более низкого содержания воды. И это делает их более питательными. Также в порции чеддера весом 42,5 г содержится 305 мг кальция, то есть 1/3 того, сколько нужно в день среднестатистическому человеку.
Это может плохо сказаться на состоянии желудка. При непереносимости лактозы сыр вызовет расстройство желудка. В результате вы можете столкнуться с вздутием живота, газообразованием, диареей. Меньше всего лактозы содержится в таких сырах, как пармезан, швейцарский сыр с плесенью, гауда, чеддер, бри, камамбер и эдам, а больше всего - в рикотте и сливочном сыре.
Вы улучшите микробиом кишечника. Во многих сортах мягких и твёрдых сыров содержатся пробиотики. В их число входят чеддер, эдам, фета, пармезан, швейцарский сыр, проволоне, гауда, грюйер.
Вы снизите риск развития болезней сердца. Это доказывает исследование, опубликованное в журнале Lancet. У людей, которые съедали в день больше порции жирных либо нежирных молочных продуктов, был ниже риск развития болезней сердца, сердечного приступа, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В другом исследовании, результаты которого опубликованы в Европейском журнале питания, говорится, что у тех, кто часто ел сыр, вероятность развития болезней сердца была на 18% ниже, ишемической болезни сердца - на 14% ниже, инсульта - на 10% ниже. Авторы исследования считают, что 40 г сыра в день будет оптимальным для здоровья сердца.
Это поможет вашим мышцам восстановиться после тренировки. Сыр в основном состоит из казеина. Это вещество способствует восстановлению после занятий спортом.
Вы можете съедать слишком много сыра в день. Несмотря на то что сыр питательный, его легко переесть. Примерно в 30 г сыра вроде чеддера - 100-125 ккал в зависимости от сорта.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.