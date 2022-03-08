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Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть бананы ежедневно

Отвечают эксперты
Бананы могут быть полезны для организма, но для этого нужно съедать определённое количество этих фруктов в день. Подробнее об этом - в статье издания Eat This, Not That.
Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть бананы ежедневно

По словам специалистов портала Healthline, слишком большое количество бананов ежедневно может навредить здоровью. Важно съедать не более одного-двух фруктов в день. Какую же пользу они принесут в этом случае? Всего они дают шесть преимуществ.

  1. Поддерживают кишечник в здоровом состоянии. Согласно исследованию 2017 года, результаты которого опубликованы в Nutrition Bulletin, бананы содержат стойкий крахмал. Это вещество помогает в выработке полезных для кишечника короткоцепочечных жирных кислот.
  1. Снижают вес. Благодаря клетчатке и белку человек долгое время после употребления бананов ощущает сытость. При этом в одном плоде содержится всего 100 килокалорий.
  1. Полезны для кожи. Этому способствуют различные витамины и минералы. Особенно полезен марганец, так как он увеличивает количество коллагена. Помогут бананы также при морщинах, сухости, угрях.
Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть бананы ежедневно
  1. Заряжают энергией. Исследование 2012 года показало, что спортсмены, каждые 15 минут употребляющие спортивные напитки, демонстрировали результаты хуже, чем те, кто пил воду и также ел бананы.
  1. Полезны для сердца. Всё это - благодаря калию. Учёные утверждают, что если в рационе много продуктов, содержащих это вещество, то это снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 27 процентов.
  1. Улучшают зрение. Национальный институт здоровья сообщает, что в бананах есть витамин А. Этот витамин помогает сохранить зрение в норме, защищает глаза и помогает лучше видеть в ночное время.

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Источник: ИноСМИ
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