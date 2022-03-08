Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть бананы ежедневно

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Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть бананы ежедневноОтвечают эксперты
Бананы могут быть полезны для организма, но для этого нужно съедать определённое количество этих фруктов в день. Подробнее об этом - в статье издания Eat This, Not That.
По словам специалистов портала Healthline, слишком большое количество бананов ежедневно может навредить здоровью. Важно съедать не более одного-двух фруктов в день. Какую же пользу они принесут в этом случае? Всего они дают шесть преимуществ.
- Поддерживают кишечник в здоровом состоянии. Согласно исследованию 2017 года, результаты которого опубликованы в Nutrition Bulletin, бананы содержат стойкий крахмал. Это вещество помогает в выработке полезных для кишечника короткоцепочечных жирных кислот.
- Снижают вес. Благодаря клетчатке и белку человек долгое время после употребления бананов ощущает сытость. При этом в одном плоде содержится всего 100 килокалорий.
- Полезны для кожи. Этому способствуют различные витамины и минералы. Особенно полезен марганец, так как он увеличивает количество коллагена. Помогут бананы также при морщинах, сухости, угрях.
- Заряжают энергией. Исследование 2012 года показало, что спортсмены, каждые 15 минут употребляющие спортивные напитки, демонстрировали результаты хуже, чем те, кто пил воду и также ел бананы.
- Полезны для сердца. Всё это - благодаря калию. Учёные утверждают, что если в рационе много продуктов, содержащих это вещество, то это снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 27 процентов.
- Улучшают зрение. Национальный институт здоровья сообщает, что в бананах есть витамин А. Этот витамин помогает сохранить зрение в норме, защищает глаза и помогает лучше видеть в ночное время.
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Источник: ИноСМИ