Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть бананы ежедневно

По словам специалистов портала Healthline, слишком большое количество бананов ежедневно может навредить здоровью. Важно съедать не более одного-двух фруктов в день. Какую же пользу они принесут в этом случае? Всего они дают шесть преимуществ.

Поддерживают кишечник в здоровом состоянии. Согласно исследованию 2017 года, результаты которого опубликованы в Nutrition Bulletin, бананы содержат стойкий крахмал. Это вещество помогает в выработке полезных для кишечника короткоцепочечных жирных кислот.

Снижают вес. Благодаря клетчатке и белку человек долгое время после употребления бананов ощущает сытость. При этом в одном плоде содержится всего 100 килокалорий.