Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть лук натощак

Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть лук натощакЭтот продукт считается очень полезным
Лук представляет собой комбинацию таких веществ, как витамин С, флавоноиды, фитонутриенты, соединения серы, железо, цинк и пр. И за счёт этого всего он обладает рядом лечебных свойств.
Всего лишь один кусочек лука натощак, если употреблять его ежедневно, поможет улучшить здоровье.
Защитит от болезней. В состав лука входит аллицин, который помогает при кашле, простуде, переохлаждении. Известно также, что лук благотворно сказывается на состоянии дыхательных путей.
Улучшит пищеварение. Лук считается источником пребиотиков, поэтому пищеварение у вас точно будет в порядке.
Поможет сбросить вес. Лук ускоряет обмен веществ за счёт антиоксиданта кверцетина.
Укрепит иммунитет. Это связано с тем, что в луке много различных минералов и витамина С.
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