Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть лук натощак

Всего лишь один кусочек лука натощак, если употреблять его ежедневно, поможет улучшить здоровье.

Защитит от болезней. В состав лука входит аллицин, который помогает при кашле, простуде, переохлаждении. Известно также, что лук благотворно сказывается на состоянии дыхательных путей.

Улучшит пищеварение. Лук считается источником пребиотиков, поэтому пищеварение у вас точно будет в порядке.