Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть только мясо

Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть только мясоРассказывает диетолог
Сторонники мясной диеты уверены, что люди эволюционировали, чтобы употреблять только мясо. Но как на самом деле такое питание повлияет на здоровье человека?
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Существует диета, которая исключает всю растительную пищу и оставляет только продукты животного происхождения. То есть это мясо, молочные продукты (в которых мало лактозы), рыба, животные жиры (топлёное масло, сало).
Но насколько безопасен такой способ питания? К сожалению, на сегодняшний день ещё нет научных исследований, в ходе которых изучалось бы влияние на здоровье подобного рациона (без растительных продуктов).
Правда, существуют отчёты и отзывы, где говорится, что исключение из ежедневного рациона растительной пищи помогает контролировать вес, улучшает здоровье сердца, пищеварение, обмен веществ, когнитивные способности, снижает воспаление, избавляет от аутоиммунных болезней.
Есть у такого рациона и побочные эффекты. Они исчезнут через месяц, когда организм привыкнет к животной диете. Это головные боли, диарея, запор, неприятный запах изо рта, обезвоживание и пр.
Из продуктов животного происхождения можно получить витамин В6, В12, D, белок, омега-3, йод, селен, кальций.
Eatwell Guide рекомендует в день употреблять как минимум пять порций по 80 г овощей и фруктов в день. Кроме того, по словам экспертов, треть рациона должны составлять продукты с большим количеством крахмала и цельнозерновые продукты. Если растительные продукты исключить из рациона, то организм не будет получать клетчатки, а это плохо скажется на кишечнике и сердце.
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