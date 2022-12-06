Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть только мясо

Но насколько безопасен такой способ питания? К сожалению, на сегодняшний день ещё нет научных исследований, в ходе которых изучалось бы влияние на здоровье подобного рациона (без растительных продуктов).

Правда, существуют отчёты и отзывы, где говорится, что исключение из ежедневного рациона растительной пищи помогает контролировать вес, улучшает здоровье сердца, пищеварение, обмен веществ, когнитивные способности, снижает воспаление, избавляет от аутоиммунных болезней.

Есть у такого рациона и побочные эффекты. Они исчезнут через месяц, когда организм привыкнет к животной диете. Это головные боли, диарея, запор, неприятный запах изо рта, обезвоживание и пр.

Из продуктов животного происхождения можно получить витамин В6, В12, D, белок, омега-3, йод, селен, кальций.

Eatwell Guide рекомендует в день употреблять как минимум пять порций по 80 г овощей и фруктов в день. Кроме того, по словам экспертов, треть рациона должны составлять продукты с большим количеством крахмала и цельнозерновые продукты. Если растительные продукты исключить из рациона, то организм не будет получать клетчатки, а это плохо скажется на кишечнике и сердце.

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