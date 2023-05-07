Фитнес и здоровье
11:42, 07 мая 2023
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Что будет с вашим здоровьем, если вы выпьете молоко с чёрным перцем

Это сочетание полезно для организма

И молоко, и чёрный перец считаются продуктами, которые благотворно влияют на здоровье. А ещё больший эффект вы от них получите, если станете употреблять их вместе.

Употребление молока с чёрным перцем особенно полезно перед сном. Таким образом лечат инфекции верхних дыхательных путей. Данная смесь избавляет от покраснения и отёка горла, от кашля.

Что будет с вашим здоровьем, если вы выпьете молоко с чёрным перцем

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Кроме того, чёрный перец поможет укрепить иммунитет. Это особенно важно в период смены времён года и при изменениях в питании.

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