Что будет со здоровьем, если часто есть бананы

Говорят, о сплошных плюсах

Положительное влияние бананов на здоровье кишечника довольно хорошо известно, но издание Eat this, not that поговорило с диетологами и узнало, что этим польза не ограничивается. Частое употребление бананов может улучшить здоровье во многих аспектах.