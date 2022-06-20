Что будет со здоровьем, если часто есть бананы

Кожа может стать лучше.

Один из диетологов объяснил, что средний банан содержит 13% суточной потребности в марганце, а он нужен для улучшения внешнего вида кожи.

Улучшится состояние толстой кишки.

Благодаря содержанию короткоцепочечных жирных кислот.

Поможет избежать мышечных спазмов. Помогут сбалансировать употребление соли.

Эксперты пояснили, что бананы являются богатым источником калия, который является важным питательным веществом, помогающим бороться с негативным воздействием натрия.

Могут помочь вам похудеть.

Бананы богаты клетчаткой, которая замедляет пищеварение и дольше оставляет вас сытым.

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