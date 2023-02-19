Что будет со здоровьем, если перестать есть сыр

1. Внешний вид кожи может улучшиться.

Исследования показывают, что молочные продукты связаны с избыточной выработкой кожного сала.

2. Вы будете реже испытывать вздутие живота.

У многих молочные продукты могут вызвать расстройство желудка и вздутие живота либо из-за отсутствия ферментов для расщепления молочного сахара, либо из-за настоящей аллергии.

3. У вас может реже случаться головная боль и мигрени.

Если вы часто страдаете мигренью, виновником может быть диета с высоким содержанием сыра и молочных продуктов.

4. Вы можете снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.

Сыр — это продукт с высоким содержанием насыщенных жиров, которые способствуют сердечным заболеваниям, в первую очередь за счёт повышения уровня холестерина.

5. Вы можете похудеть.

Если вы пытаетесь похудеть, чрезмерное употребление сыра также может помешать вам достичь цели из-за содержания сахара и жира.

6. Вы можете снизить риск рака.

Есть свидетельства, что казеин, белок, содержащийся в молоке, увеличивает скорость роста некоторых типов опухолей, таких как рак предстательной железы и рак молочной железы.

7. Вы можете уменьшить воспаление в организме.

В целом, сыр и молочные продукты содержат много компонентов, которые могут вызвать воспаление в организме.

Стоит отметить, что пользу для организма сыр тоже несёт.