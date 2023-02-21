Что делать, если по ночам мозг работает слишком активно

Наконец, помните о гигиене сна. Держите ноутбук или настольный компьютер подальше от спальни, отложите смартфон за час до отхода ко сну.

Вам будет проще заснуть, если вы не станете употреблять напитки с кофеином после 14 часов, а также алкоголь и тяжёлую пищу - по вечерам. Ваш ночной сон в этом случае будет более качественным.

Если на следующий день вы будете себя плохо чувствовать из-за недосыпа, не поддавайтесь желанию вздремнуть. Но если всё-таки вам очень этого хочется, то ограничьте сон 30 минутами и не ложитесь спать после 15 часов. Также почувствовать себя лучше после беспокойной ночи помогает быстрая прогулка на свежем воздухе.

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