Что делать, если у вас понизился кислород в крови: десять шагов

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Что делать, если у вас понизился кислород в крови: десять шаговОб этом сообщает Al Arabiya
Поддерживать оптимальный уровень кислорода в крови важно. Это влияет на все протекающие в организме процессы. Если вдруг вы заметили, что уровень кислорода у вас стал ниже, чем обычно, то нужно обратиться к перечисленным рекомендациям.
Бывает, что из-за холода на улице или из-за бега, подъёма по лестнице нарушается дыхание. Вместе с этим снижается уровень кислорода в крови, а вместе с ним и умственная, физическая активность. В результате человек может чувствовать головную боль, головокружение, ощущать спутанность сознания. Однако есть способы исправить ситуацию.
- Не забывать о физических упражнениях. Регулярные тренировки позволяют поддерживать лёгкие в здоровом состоянии и увеличивают уровень кислорода в крови.
- Выпивать достаточное количество воды. Вода снабжает кислородом клетки организма. Эксперты советуют пить примерно восемь стаканов воды ежедневно.
- Есть продукты, богатые железом. Именно подобные блюда позволяют доставлять максимально возможное количество кислорода к клеткам и тканям организма.
- Избегать нахождения в плохо вентилируемых помещениях. Такие помещения в принципе не позволяют получить достаточное количество кислорода.
- Разводить комнатные растения. Ряд растений - например, хамедорея, алоэ вера, английский плющ - позволяет очистить воздух от вредных веществ.
- Выполнять дыхательные упражнения. Диафрагмальное дыхание, дыхательная гимнастика помогают увеличить объём лёгких и увеличить количество кислорода, поступающего в организм.
- Держать тело в правильном положении. Лучшие позы для увеличения количества вдыхаемого кислорода - стоя, полулёжа, положив руки на стол ниже уровня плеч. Полезен и сон на боку, когда одна подушка кладётся под голову, две - между ног.
- Бросить курить. Эта вредная привычка способна увеличить вероятность развития астмы, бронхита, рака лёгких, а также снижают уровень кислорода в крови.
- Употреблять продукты, содержащие антиоксиданты. Они позволяют увеличить уровень кислорода за счёт улучшения клеточных функций.
- Дышать свежим воздухом. Это поможет повысить уровень кислорода естественным образом.
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Источник: ИноСМИ