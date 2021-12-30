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Что делать, если у вас понизился кислород в крови: десять шагов

Об этом сообщает Al Arabiya
Поддерживать оптимальный уровень кислорода в крови важно. Это влияет на все протекающие в организме процессы. Если вдруг вы заметили, что уровень кислорода у вас стал ниже, чем обычно, то нужно обратиться к перечисленным рекомендациям.
Что делать, если у вас понизился кислород в крови: десять шагов

Бывает, что из-за холода на улице или из-за бега, подъёма по лестнице нарушается дыхание. Вместе с этим снижается уровень кислорода в крови, а вместе с ним и умственная, физическая активность. В результате человек может чувствовать головную боль, головокружение, ощущать спутанность сознания. Однако есть способы исправить ситуацию.

  1. Не забывать о физических упражнениях. Регулярные тренировки позволяют поддерживать лёгкие в здоровом состоянии и увеличивают уровень кислорода в крови.
  1. Выпивать достаточное количество воды. Вода снабжает кислородом клетки организма. Эксперты советуют пить примерно восемь стаканов воды ежедневно.
  1. Есть продукты, богатые железом. Именно подобные блюда позволяют доставлять максимально возможное количество кислорода к клеткам и тканям организма.
  1. Избегать нахождения в плохо вентилируемых помещениях. Такие помещения в принципе не позволяют получить достаточное количество кислорода.
  1. Разводить комнатные растения. Ряд растений - например, хамедорея, алоэ вера, английский плющ - позволяет очистить воздух от вредных веществ.
Что делать, если у вас понизился кислород в крови: десять шагов
  1. Выполнять дыхательные упражнения. Диафрагмальное дыхание, дыхательная гимнастика помогают увеличить объём лёгких и увеличить количество кислорода, поступающего в организм.
  1. Держать тело в правильном положении. Лучшие позы для увеличения количества вдыхаемого кислорода - стоя, полулёжа, положив руки на стол ниже уровня плеч. Полезен и сон на боку, когда одна подушка кладётся под голову, две - между ног.
  1. Бросить курить. Эта вредная привычка способна увеличить вероятность развития астмы, бронхита, рака лёгких, а также снижают уровень кислорода в крови.
  1. Употреблять продукты, содержащие антиоксиданты. Они позволяют увеличить уровень кислорода за счёт улучшения клеточных функций.
  1. Дышать свежим воздухом. Это поможет повысить уровень кислорода естественным образом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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