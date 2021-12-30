Что делать, если у вас понизился кислород в крови: десять шагов

Об этом сообщает Al Arabiya

Поддерживать оптимальный уровень кислорода в крови важно. Это влияет на все протекающие в организме процессы. Если вдруг вы заметили, что уровень кислорода у вас стал ниже, чем обычно, то нужно обратиться к перечисленным рекомендациям.