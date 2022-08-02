Что делать, если вас летом укусили насекомые: объясняет врач

Предотвратить укусы может помочь использование спрея от насекомых либо ношение специальной одежды.

Если вы заметили, что вас укусил клещ, то нужно как можно быстрее его убрать. При этом не пытайтесь сделать это силой или при помощи каких-то химикатов. Лучше возьмите чистый пинцет, захватите клеща как можно ближе к коже, а затем плавно потяните его вверх. Не дёргайте и не скручивайте клеща. Если части насекомого останутся в коже, то может развиться инфекция.

После укуса клеща медицинская помощь может понадобиться, если вы не можете самостоятельно удалить клеща или если у вас появилась сыпь в виде мишени/пятна на ладонях или подошвах. Эти симптомы могут служить сигналом, что у вас пятнистая лихорадка Скалистых гор или болезнь Лайма.

Чаще всего после укуса комара возникает зуд. Лечить укус можно различными безрецептурными кремами, спреями, лекарствами, уменьшающими отёк. Но если вы почувствовали головную боль или боль в теле, у вас началась лихорадка либо появилось расстройство желудка, то это может говорить о том, что вы заразились вирусом, переносимым комарами. К таким вирусам относятся вирусы Зика и Западного Нила. В этом случае также срочно обратитесь к врачу.

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