Что делать, если вы упали

Сообщается, что прежде всего нужно понять, получили вы травму или нет. И если травма получена, необходимо обратиться к врачу. Каким бы очевидным ни был совет, но на этот момент следует обратить внимание — часто последствия травм дают о себе знать через время.

В случае получения травмы также следует не паниковать. Сначала нужно не спеша повернуться и попробовать сесть. Медлительность в данном случае оправдана — это поможет не допустить головокружения.

Также следует осмотреться и найти находящуюся рядом стабильную опору. Облокотившись, нужно подняться сначала на одно колено, затем на второе, потом аккуратно принять вертикальное положение, но обязательно с упором на более сильную ногу. По возможности нужно присесть на ближайшую лавочку и попросить о помощи.