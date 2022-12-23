Фитнес и здоровье
01:42, 23 декабря 2022
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Что делать, если вы упали

Рекомендации дали в Минздраве

Минздрав России в своём Telegram-канале напомнил о том, то нужно делать в случае падения дома или на улице.

Что делать, если вы упали

Фото: Oren.ru

Сообщается, что прежде всего нужно понять, получили вы травму или нет. И если травма получена, необходимо обратиться к врачу. Каким бы очевидным ни был совет, но на этот момент следует обратить внимание — часто последствия травм дают о себе знать через время.

В случае получения травмы также следует не паниковать. Сначала нужно не спеша повернуться и попробовать сесть. Медлительность в данном случае оправдана — это поможет не допустить головокружения.

Также следует осмотреться и найти находящуюся рядом стабильную опору. Облокотившись, нужно подняться сначала на одно колено, затем на второе, потом аккуратно принять вертикальное положение, но обязательно с упором на более сильную ногу. По возможности нужно присесть на ближайшую лавочку и попросить о помощи.

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