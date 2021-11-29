Что делать при головной боли в пасмурную погоду

По словам специалиста, из-за малого количества света страдают глаза человека. Плохое освещение в итоге может даже довести до головной боли. «Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Ещё может возникнуть боль в глазах или в голове», — пояснила врач.

Чтобы избежать таких проблем, нужно в пасмурные дни включать свет не по часам, а по ситуации. Если темно, стоить зажечь светильник и в 12 часов дня.

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