Что добавить в смузи для похудения

Что добавить в смузи для похуденияНеобычные ингредиенты
Издание Eat this, not that! перечислило ингредиенты для смузи, которые сделают напиток более эффективным для похудения. Это неожиданные продукты, которые содержат белок или клетчатку.
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1. Замороженная цветная капуста с рисом.
Авторы отмечают, что вы даже не почувствуете вкус цветной капусты в смузи, а включение этого овоща в напиток может добавить немного клетчатки.
2. Нут.
Бобы богаты растительным белком и клетчаткой, поэтому употребление их в пищу связано с потерей веса.
3. Грецкие орехи.
В них содержится много полезного, а добавление орехов в рацион тоже связано со снижением веса.
4. 100% апельсиновый сок.
Он может дать немного естественной сладости без добавления сахара.
5. Ореховое масло.
Подойдёт миндальное, арахисовое или масло грецкого ореха.
6. Чернослив.
Он является естественным источником клетчатки, кальция, магния и множества других питательных веществ. Также чернослив сделает смузи слаще, не вызывая всплеска уровня сахара в крови.
7. Зелёный чай.
И сделает интересный вкус, и поможет в похудении.
8. Тофу.
Может придать смузи кремообразность, при этом увеличив содержание белка.
9. Костный бульон.
Он является источником белка и электролитов.