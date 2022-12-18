Фитнес и здоровье
21:53, 18 декабря 2022
1 мин.

Что добавить в смузи для похудения

Необычные ингредиенты

Издание Eat this, not that! перечислило ингредиенты для смузи, которые сделают напиток более эффективным для похудения. Это неожиданные продукты, которые содержат белок или клетчатку.

Что добавить в смузи для похудения

Фото: Unsplash

1. Замороженная цветная капуста с рисом.

Авторы отмечают, что вы даже не почувствуете вкус цветной капусты в смузи, а включение этого овоща в напиток может добавить немного клетчатки.

2. Нут.

Бобы богаты растительным белком и клетчаткой, поэтому употребление их в пищу связано с потерей веса.

3. Грецкие орехи.

В них содержится много полезного, а добавление орехов в рацион тоже связано со снижением веса.

4. 100% апельсиновый сок.

Он может дать немного естественной сладости без добавления сахара.

5. Ореховое масло.

Подойдёт миндальное, арахисовое или масло грецкого ореха.

6. Чернослив.

Он является естественным источником клетчатки, кальция, магния и множества других питательных веществ. Также чернослив сделает смузи слаще, не вызывая всплеска уровня сахара в крови.

7. Зелёный чай.

И сделает интересный вкус, и поможет в похудении.

8. Тофу.

Может придать смузи кремообразность, при этом увеличив содержание белка.

9. Костный бульон.

Он является источником белка и электролитов.

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