Фитнес и здоровье
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Что добавить в воду, если хочется похудеть

Вариантов много
Многочисленные эксперты не устают говорить, что достаточное потребление воды важно для здоровья. Это даже может помочь в похудении, заставляя худеющего чувствовать себя более сытым. Однако пить простую воду может казаться скучным. Диетологи дали советы, что можно добавить в стакан всем, кто стремится сбросить вес.
Что добавить в воду, если хочется похудеть
  1. Лимон.

Он не только придаёт воде освежающий вкус, но и богат витамином С.

  1. Огурец.

Он сам по себе почти вода. В среднем один огурец содержит около 38,3 грамма жидкости.

  1. Мята.

Диетологи утверждают, что мята обладает противовоспалительными свойствами, а также может успокоить желудок и подавить аппетит.

  1. Яблоки и ягоды.

Они богаты клетчаткой и низкокалорийны.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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