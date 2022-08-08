Что добавить в воду, если хочется похудеть

Лимон.

Он не только придаёт воде освежающий вкус, но и богат витамином С.

Огурец.

Он сам по себе почти вода. В среднем один огурец содержит около 38,3 грамма жидкости.

Мята.

Диетологи утверждают, что мята обладает противовоспалительными свойствами, а также может успокоить желудок и подавить аппетит.

Яблоки и ягоды.

Они богаты клетчаткой и низкокалорийны.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.