Что добавить в воду, если хочется похудеть

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Что добавить в воду, если хочется похудетьВариантов много
Многочисленные эксперты не устают говорить, что достаточное потребление воды важно для здоровья. Это даже может помочь в похудении, заставляя худеющего чувствовать себя более сытым. Однако пить простую воду может казаться скучным. Диетологи дали советы, что можно добавить в стакан всем, кто стремится сбросить вес.
- Лимон.
Он не только придаёт воде освежающий вкус, но и богат витамином С.
- Огурец.
Он сам по себе почти вода. В среднем один огурец содержит около 38,3 грамма жидкости.
- Мята.
Диетологи утверждают, что мята обладает противовоспалительными свойствами, а также может успокоить желудок и подавить аппетит.
- Яблоки и ягоды.
Они богаты клетчаткой и низкокалорийны.
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