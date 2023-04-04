Фитнес и здоровье
22:35, 04 апреля 2023
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Что должно быть на вашей тарелке при здоровом питании

Вот что говорится в рекомендациях

В 2020 году специалисты создали новые рекомендации по здоровому питанию. Представлены они в виде графической тарелки. Такая форма, как считается, воспринимается проще и облегчает внедрение этих всех рекомендаций в повседневную жизнь.

Что должно быть на вашей тарелке при здоровом питании

Фото: Very Well Fit

По словам доктора Катажины Вольницкой, в день питательные вещества и продукты должны распределяться следующим образом. 1/2 всего, что мы едим, - это фрукты и овощи, 1/4 - белок, 1/4 - цельнозерновые продукты. И эти пропорции нередко нарушаются. К примеру, картошка и котлета на одной тарелке не соответствуют этим рекомендациям.

Что касается овощей и фруктов, то их в день съедать ВОЗ рекомендует не менее 400 г. Причём овощей - больше. И указываются специалистами все овощи, кроме картофеля. Лучше всего употреблять зелёные овощи.

Что должно быть на вашей тарелке при здоровом питании

Pixabay

Здоровый белок не обязательно получать только из мяса. Вы можете на 1/4 тарелки добавить рыбу, яйца, молочные продукты, бобы и прочие стручковые. При этом употребление всяких колбас, паштетов, сосисок нужно ограничить.

Ещё 1/4 тарелки - это цельнозерновые углеводы. Для этого ешьте ржаной хлеб, гречневые или овсяные хлопья, макароны из цельнозерновой муки и пр.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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