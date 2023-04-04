Что должно быть на вашей тарелке при здоровом питании

Что должно быть на вашей тарелке при здоровом питанииВот что говорится в рекомендациях
В 2020 году специалисты создали новые рекомендации по здоровому питанию. Представлены они в виде графической тарелки. Такая форма, как считается, воспринимается проще и облегчает внедрение этих всех рекомендаций в повседневную жизнь.
Фото: Very Well Fit
По словам доктора Катажины Вольницкой, в день питательные вещества и продукты должны распределяться следующим образом. 1/2 всего, что мы едим, - это фрукты и овощи, 1/4 - белок, 1/4 - цельнозерновые продукты. И эти пропорции нередко нарушаются. К примеру, картошка и котлета на одной тарелке не соответствуют этим рекомендациям.
Что касается овощей и фруктов, то их в день съедать ВОЗ рекомендует не менее 400 г. Причём овощей - больше. И указываются специалистами все овощи, кроме картофеля. Лучше всего употреблять зелёные овощи.
Здоровый белок не обязательно получать только из мяса. Вы можете на 1/4 тарелки добавить рыбу, яйца, молочные продукты, бобы и прочие стручковые. При этом употребление всяких колбас, паштетов, сосисок нужно ограничить.
Ещё 1/4 тарелки - это цельнозерновые углеводы. Для этого ешьте ржаной хлеб, гречневые или овсяные хлопья, макароны из цельнозерновой муки и пр.
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