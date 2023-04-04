Что должно быть на вашей тарелке при здоровом питании

По словам доктора Катажины Вольницкой, в день питательные вещества и продукты должны распределяться следующим образом. 1/2 всего, что мы едим, - это фрукты и овощи, 1/4 - белок, 1/4 - цельнозерновые продукты. И эти пропорции нередко нарушаются. К примеру, картошка и котлета на одной тарелке не соответствуют этим рекомендациям.

Что касается овощей и фруктов, то их в день съедать ВОЗ рекомендует не менее 400 г. Причём овощей - больше. И указываются специалистами все овощи, кроме картофеля. Лучше всего употреблять зелёные овощи.