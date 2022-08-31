Что эффективнее для похудения: бег или ходьба

Согласно одному исследованию, прогулки пешком могут продлить жизнь на семь лет. Кроме того, ходьба позволяет снизить вероятность развития рака, болезней сердца, депрессии, диабета. Но распространяются ли положительные свойства ходьбы на вес?

Учёные обнаружили, что на самом деле ходьба помогает значительно снизить вес. Если помимо ежедневных прогулок, придерживаться ещё и правильной диеты, то можно достичь хороших результатов.

Но что всё-таки эффективнее для снижения массы тела: бег или ходьба? На самом деле если вы пройдёте или пробежите одинаковое расстояние, то и калорий сожжёте одинаковое количество. Хотя после пробежки вам придётся ещё и восстанавливать пульс, а на это тоже нужна энергия.