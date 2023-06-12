Что есть на завтрак, обед и ужин, чтобы избежать обезвоживания в жару

На завтрак можно в жару съесть дыню или грейпфрут. Добавьте к ним овсяные хлопья с молоком и ягодами или йогуртом и свежими фруктами. Кроме того, вы можете сделать коктейль, добавив в молоко свежие либо консервированные фрукты.

На обед съешьте салат, водянистые овощи (помидоры и огурцы) и ягоды (клубника). Вместо салата можно съесть суп гаспачо из помидоров, лука, чеснока.

За ужином лучше попробовать летние запеканки. В них можно добавлять рыбу, мясо, фасоль или бобовые.

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