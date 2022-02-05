Что лучше: черный или белый уголь

Существует активированный черный уголь, который получают из угля древесного, его пьют во время отравлений, либо просто для очистки кишечника. Однако в последние года все чаще встречается, так называемый, белый уголь.

По словам Кондрахина, белый уголь назвать “углем” можно с натяжкой, потому что это пищевая добавка, в которой действующим веществом является диоксид кремния, в отличие от его углеродсодержащего предшественника.

При этом Кондрахин считает, что белый уголь полезнее черного. Все дело в том, что он является сорбционным веществом четвертого поколения, а значит позволяет очищать токсины из желудка намного эффективнее черного аналога. Фармаколог отметил количество приема белого угля, в сравнении с черным, одну таблетку которого нужно принимать на 10 кг веса человека: “если человек весит сто килограммов, он должен выпить всю упаковку (черного угля – прим. ред.)”. К тому же белый уголь быстрее растворяется и имеет более мягкую структуру.

Если говорить о негативном влиянии, то черным углем вполне возможно отравиться, если он будет слишком долго находиться в кишечнике, потому что он обладает канцерогенными свойствами, как все сгоревшее, объясняет врач. Чего не скажешь про белый уголь.

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