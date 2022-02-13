Что лучше с точки зрения науки: оптимизм или пессимизм

Что лучше с точки зрения науки: оптимизм или пессимизмОбъясняет нейробиолог
Нейробиолог Дин Бернетт подчёркивает, что оптимизм, как и пессимизм, - это фундаментальные черты мозга человека. При позитивном мышлении существует уверенность в том, что мир справедлив и все положительные действия приведут к положительным же результатам. При негативном мышлении всё наоборот.
В то же время существуют другие особенности работы мозга. Например, воспоминания о негативных событиях всегда исчезают быстрее, чем о позитивных, а ещё мы всегда неправильно оцениваем количество времени, которое займёт выполнение какого-либо действия (причём вне зависимости от того, насколько часто мы это выполняли раньше).
Поэтому получается интересная тенденция. Если воспоминания со временем становятся более позитивными, то внимание и эмоции направлены всегда больше в сторону негатива. Проявляется это в том, что человек гораздо больше времени тратит на негативные переживания. Связана такая особенность с тем, что мозг способен придумывать возможные наихудшие сценарии развития событий. Пример подобного размышления о том, что может произойти, - мысли «А что, если я прыгну?», когда вы стоите на крыше высокого здания или на скале.
Таким образом, заключает специалист, человеку на самом деле нужны оба вида мышления. Оптимизм позволяет ему сохранять мотивацию, побуждать к выполнению задач и создаёт ощущение контроля собственной жизни. Пессимизм же помогает избежать различных опасностей, понять, на что мы можем сделать, а что - нет.
Если у человека отсутствует позитивное мышление, то причиной этого может быть депрессия и тревога. Если же он мыслит исключительно оптимистично, то это может привести к нереалистичным ожиданиям, эмоциональной подавленности, поведению с позиции жертвы.
При этом в определённой ситуации может быть полезен как позитивный, так и негативный взгляд.
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